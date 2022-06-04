Ексдружина DZIDZIO – про їхній шлюб і стосунки під час війни: Було шалене кохання

SLAVIA розповіла про стосунки з DZIDZIO під час війни / Фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/slavia_official, Колаж: Сьогодні

В інтерв'ю програмі каналу "Україна" "Зірковому шляху" SLAVIA (Ярослава Притула) зізналася, що зараз вони з DZIDZIO (Михайло Хома) підтримують одне одного.

Так, він мені рідна людина, звичайно, ми спілкуємося. Звісно, він мені допомагає. У Михайла це не відбереш – щодо якоїсь підтримки, допомоги, коли складна ситуація – як друг – він прекрасний, завжди допоможе. Але як чоловік – це інше питання. Сім'ї треба приділяти час. Він народжений для іншого, має іншу місію в цьому житті.

Ярослава зізналася, що ексчоловік підтримує її та фінансово. До речі, пара оголосила про своє розлучення рівно рік тому. За словами співачки, зараз вони з DZIDZIO офіційно розлучені.

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Незважаючи на публічні суперечки, зараз співачка відгукується про ексчоловіка з теплотою та посмішкою. SLAVIA зізналася, що не хоче багато говорити про Михайла, щоб не засмучувати його і не сказати зайвого.

Кожен знайде своє. Я дуже хочу, щоб Михайло був щасливим. У нас було шалене кохання, ми підносили одне одного до небес. Дай Боже кожному прожити такі прекрасні почуття, у нас все було, – каже співачка.

SLAVIA вірить, що вони з ексчоловіком були дані одне одному не просто так, а щоб пройти довгий шлях і досягти чогось.

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Що відомо про шлюб DZIDZIO та SLAVIA

Михайло та Ярослав познайомилися ще коли були студентами. Вони разом розпочинали музичну кар'єру – співали у гурті "Друзі". Але, за словами Ярослави, все змінилося після появи нового проєкту – DZIDZIO.

Як зізнавалася SLAVIA, Михайло не хотів, щоб у їхній родині було дві зірки та не підтримував її бажання бути артисткою. Також SLAVIA звинувачувала DZIDZIO у небажанні мати дітей та натякала на його зради.