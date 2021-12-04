Ексдружина Павліка показала листування, в якому співак обіцяв їй квартиру: "Ти не чоловік!"

Колишня дружина Віктора Павліка заявила, що співак виганяє її з квартири / Фото: Facebook, instagram.com/viktorpavlik

Нещодавно Віктор Павлік зізнався, що мріє про мир та спокій, що він втомився від ворожнечі своїх колишньої та нинішньої дружин. Раніше у жовтні Лариса Созаєва заявила, що співак хоче забрати у неї квартиру, хоча до того обіцяв, що подарує її.

В Facebook колишня дружина Павліка опублікувала відповідне листування з колишнім чоловіком. У діалозі Лора поцікавилася в артиста, чи сплатить він кредит за квартиру і чи залишить житлоплощу їй.

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Не хвилюйся, це твоя квартира. Навіть не обговорюється.... Перепишу її на тебе, звісно, – йдеться у повідомленні.

Лора Созаєва опублікувала листування з Віктором Павліком/Скріншот: Facebook Лори Созаєвої

В описі до посту Созаєва зазначила, що цей діалог між нею та колишнім чоловіком стався у травні 2021 року. Вона також назвала вчинок Віктора Павліка "аморальним" та "несправедливим".

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Ти обіцяв, а тепер в інтерв'ю брудниш мене? Ти не чоловік! – додала Лариса Созаєва.

Дружина Віктора Павліка – Катерина Репяхова – у відповідь на заяву Созаєвої у жовтні заявила, що вони з чоловіком виплачують кредит на ту саму квартиру, сплачують комунальні послуги, а також дають Ларисі гроші на продукти.

Детальніше про скандали між дружинами Віктора Павліка дивіться в сюжеті:

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