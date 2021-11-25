Ексдружина Павліка попросила Репяхову дати їй спокій: Ти холоднокровна тварюка

Лариса Созаева і Катерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate, Facebook-сторінка Лариси Созаєвої

Катерина Репяхова заявила, що її блог у Instagram намагаються знищити, а з нею відмовляються працювати рекламодавці через атаку ботів . Дружина Віктора Павліка натякнула на Ларису Созаєву. Колишня дружина співака не стала мовчати.

У себе в Instagram вона заявила, що не має відношення до проблем Катерини з рекламодавцями .

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Немає сил. Мене переслідує Катя Репяхова. Їй не дає спокою мій блог, вона вважає за можливе мене звинувачувати в накрутці її ботів та спаді її рекламної діяльності. Господи, кому це потрібно? Катю, я живу своїм життям, ти мені нецікава як і твій блог з пустушками та нижньою білизною. Залиш мене в спокої, – Написала Лариса Созаєва.

Також колишня дружина записала звернення до Катерини Репяхової. Вона попросила її ні в чому не звинувачувати.

Ти шість років тому забрала мого чоловіка. Він не хотів йти. Він же тобі це казав? Але ти наполягла. Справа не в цьому. Це правильно, що він із тобою. Я дуже рада, що він нарешті знайшов людину, гідну собі. Ти дуже багато говориш неправди про мене . Ти мене дуже ревнуєш. Ти навіть не дозволяєш своєму тепер чоловікові розмовляти, переписуватись, бачитися зі мною. В тебе істерика, коли вимовляється моє ім'я. Ти дуже нахабна тварюка. Ти холоднокровна тварюка, – сказала Лариса Созаєва.

Колишня дружина співака нагадала, що Катерина готувалася до свого весілля, коли син артиста Павло вмирав.

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Тебе це особливо не засмучувало. А зараз чомусь ти вирішила, що я найняла ботів, розкрила твою сторінку. Навіщо мені це робити? Мені немає до тебе жодної справи. У мене є своє особисте життя. Я прошу тебе дай мені спокій. Ти мені не потрібна, – сказала Лариса Созаєва

Катерина слова про весілля у себе у блозі встигла спростувати.

Скріншот: Instagram

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