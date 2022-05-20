Ексдружина Потапа та продюсерка Ірина Горова повернулася до Києва і більше не хоче жити у Європі

Ірина Горова розповіла, чому не хоче жити у Європі

Ірина Горова не має наміру жити в Європі – про це продюсерка і бізнесвумен заявила в інтерв'ю Славі Дьоміну в програмі "Слава+". Ірина Горова також зізналася, що її син поки що знаходиться за кордоном, але дуже хоче додому.

Андрій зараз займається у школі, де навчався в Україні. Ми взяли репетиторів з англійської та математики. Зараз шукатимемо літню школу і думатимемо, що робити далі. Швидше за все це буде європейська школа. Думаю, там буде краще, бо зараз у шкіл в Україні не дуже хороша ситуація та вивчення предметів онлайн – погане, – коментує Ірина.

За словами Горової, їхній із Потапом син дуже хоче повернутися до Києва. За місяці війни у Андрія не було ані страху, ані депресивного настрою. Коли через два місяці перебування в Європі Ірина поїхала в Україну, хлопчик образився на неї, бо теж хотів повернутись на батьківщину.

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Ірина Горова із сином Андрієм

Ірина зізналася, що планує привезти сина до Києва приблизно за місяць – у червні, аби він подивився, що відбувається у столиці. Горова також заявила, що не хотіла б жити у Європі, назвавши мінуси багатьох європейських країн та переваги України:

Чому багато хто хоче повернутися? Тому що ми розуміємо, що ми там чужі та нікому не потрібні. Як на мене, сервіс в Україні є кращим – починаючи з манікюру, закінчуючи ресторанами, магазинами тощо. Дуже брудні міста, дуже (в Європі – Ред.)! Навіть зараз я їхала і дивилася – наша країна у стані війни – чистіша, ніж країни, у нормальному становищі", – каже Ірина.

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Нагадаємо, що Потап та Настя Каменських незадовго до війни поїхали до Іспанії. Нещодавно Настя відзначала день народження – Потап зворушливо привітав дружину.