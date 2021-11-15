Ексдружина Рудого з Іванушек прийшла на його концерт із новим чоловіком (відео)

Ексдружина Андрія Григор'єва-Апполонова прийшла на концерт "Іванушек International" / Фото: Instagram

Марина, будучи ще у шлюбі, закрутила роман із баскетболістом Андрієм Зубковим. Незабаром ексдружина Рудого з "Іванушек" вийшла заміж за Зубкова.

Незважаючи на те, що розлучення соліста популярної російської групи активно обговорювався у ЗМІ , експодружжю таки вдалося зберегти добрі стосунки . І доказ цього те, що Марина з нинішнім чоловіком прийшла на концерт гурту "Іванушки International".

Реклама

Андрій Григор'єв-Апполонов запросив колишню дружину на сцену, поцілував у щоку та зі сцени вручив їй букет квітів, а ще один попросив передати нинішньому її чоловікові.

Щоб переглянути відео, свайпайте вліво

У коментарях підписники оцінили стосунки експодружжя.

Реклама

"Молодці! Приклад усім розлученим, зберегти такі шанобливі та теплі стосунки"

"Високі стосунки"

"Здорово, коли такі стосунки з колишнім! Ви молодці"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Інші новини про зірок: