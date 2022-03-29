Українці змінюють світ: Ектор Хіменес-Браво після 12 років життя в Україні озвучив свої висновки щодо нації

Знаменитий шеф-повар захоплюється українцями / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Знаменитий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво – один із тих, хто продовжує допомагати українцям наближати перемогу над рашистами. І на своїй сторінці в Інстаграм він поділився висновками, до яких прийшов за 12 років життя в Україні.

Після наступних слів іменитого шеф-кухаря хочеться творити!

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Що я дізнався про українців за 12 років життя у цій країні?

Дуже виховані та працьовиті люди

Їх об'єднує щось більше ніж мова, історія, колір шкіри та територія.

Українець – це дух.

Українці не хлопчики для побиття, які траплялися Росії усі ці десятки років

Україна – маленька країна щодо Росії

Українці – велика нація

Українець залишається українцем, попри те, де зараз живе. Тому ми отримали таку колосальну підтримку світу

Українці – освічені

Вони є в кожній країні на високих посадах

Українці – це працюючі бджоли, які в потрібний момент об'єднуються і стають воїнами

Вони і до війни були вольовими та сильними

Але війна їх так згуртувала, що цим надихається весь світ

Не кожна країна Європи має такий дух на генетичному рівні.

Українці сьогодні творять історію світу, яку люди по всьому світу вивчатимуть у школах та університетах

Українці сьогодні змінюють світ. І борються за мир у всьому світі.

Українці – я гордий, що живу з вами ці 12 років і просочився вашим духом.

Я ніколи не буду колишнім

Я захоплений

Я пишаюся

Я колумбієць, який став українцем за духом

Я битимуся з вами до кінця

Я вдячний, що маю таку честь стояти сьогодні з вами

Дякую вам за це!

А як би ви себе описали?

На фото нижче Ектор, який справді став українцем за духом.

Не секрет, що відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво також приєднався до підтримки та допомоги України. За кілька днів до початку російського вторгнення він відлетів у відпустку до Колумбії. Там він планував місяць відпочивати разом із мамою. Проте війна все змінила. Він повернувся до України. Зараз Ектор активно допомагає біженцям, а також з командою у своїх ресторанах готує для потреб ЗСУ, тероборони, лікарень, людей у бомбосховищах і не тільки.

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