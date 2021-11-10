El Кравчук про реакцію людей на його акцію в центрі Києва: Впізнавали, підходили й питали

El Кравчук пояснив, навіщо вийшов у центр столиці із плакатами / Фото: facebook.com/el.kravchuk.5

На ще одній табличці артист написав слова зі своєї пісні "Доля" – "Вип'ю вина, віп'ю до дна". Знімки El Кравчук опублікував на своїй сторінці у Facebook, а в коментарях усі сполошилися й одразу почали цікавитись: що трапилося?

У коментарі "Сьогодні" знаменитий співак розповів, навіщо влаштував таку акцію та як на це відреагували перехожі у центрі столиці.

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З виходом нового альбому "Порошок від кохання" мене у всіх інтерв'ю запитують, де ж я пропадав увесь цей час. Це, звичайно, логічно, але я вирішив один раз та відразу для всіх відповісти й зробив таку акцію. Як реагували люди? Оскільки це було в центрі Києва, то людей було багато, вони впізнавали мене, підходили, питали й говорили добрі слова. Більшість хвалила мій альбом і просили більше нових пісень, – розповів нам артист.

El Кравчук вийшов у центр Києва з табличками – артист пояснив, як відреагували люди / Фото: facebook.com/el.kravchuk.5

За словами артиста, він має багато ідей і планує випустити нові пісні.

У мене багато накопиченого матеріалу, зараз ми записуємо нові пісні, тож EL Кравчук був, є і буде! – заявив виконавець.

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