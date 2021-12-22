Олена Кравець після народження двійнят опинилася на межі розлучення – зізнання акторки

Олена Кравець вперше розповіла про проблеми у шлюбі / Фото: Скріншот з YouTube

Наступного року Олена Кравець та її чоловік Сергій відзначать 25-ту річницю весілля. Пара виховує трьох дітей. Але, як зізналася актриса, після народження двійні у житті подружжя був непростий період.

Думаю, це також пов'язано з кризою середнього віку і у нього, і в мене. І у нас якось наклалася одна криза на іншу – особистісну у кожного на міжособистісну нашу. Народилася двійня – ми виявилися не готові. Ми не були готові, що це буде ось так, – зізналася Олена.

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Подружжя мріяло про дітей, але до двійні не були готові.

Одна дитина – це одна. А дві – це не дві, а якось більше. І щось нас понесло. Вибився ґрунт з-під ніг. Ми стали мамою та татом, – поділилася актриса.

Олена не мала декрету, і зараз вона про це шкодує. Як зізналася актриса, вона сама хотіла на зйомки, постійно бути зайнятою, оскільки з малюками почувалася некомфортно, плюс виникали проблеми одна за одною.

Ми зіткнулися з купою негараздів, які вибивають нас зі звичного темпу життя. Ми ніби з'їхали зі своєї дороги і по купах, по вибоїнах... У нього відлітали всі, починаючи з бізнесу. Реально, як у народі кажуть, "пороблено". І ми перестали в якийсь момент мати свій мікросвіт – чоловіча та жіноча природа трансформувалася з нас у батьків, добувальників.

Олена Кравець із чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/lennykravets

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Кравець зізнається, зараз стосунки з чоловіком налагоджуються. Пара зверталася по допомогу до фахівців.

Це та кватирка, через яку свіже повітря заноситься у ваші стосунки, коли здається, що все померло і нема чим дихати. Зараз ми обидва у терапії – кожен у своїй, – розповіла акторка.

Раніше Олена Кравець зізналася, що це вона запропонувала дочці жити окремо у 15 років.