Єлизавета II найняла юристів, щоб захищатися від заяв принца Гаррі і Меган Маркл

Єлизавета II має намір залучити юристів для захисту від заяв Гаррі і Меган / Фото: Getty Images

Схоже, 95-річна королева Британії більше не має наміру миритися з нападками Гаррі і Меган, які, до речі, готують фільм про монаршу родину.

За інформацією джерел, Єлизавета II звернулася до юристів і якщо принц Гаррі і Меган Маркл продовжать виступати проти британської сім'ї, королева буде із ними судитися. Про це пише The Sun.

Як повідомляє таблоїд, адвокати Її Величності консультується з експертами по наклепам. Це пов'язано з останніми заявами Меган і Гаррі.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Британська королева також стурбована мемуарами принца Гаррі, які будуть опубліковані вже наступного року.

Юристи Єлизавети II можуть направити попередження у видавництво Penguin Random House, що займається книгою онука королеви.

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Так, оприлюднення імен і прямі звинувачення в мемуарах можуть визнати наклепом або порушенням прав на недоторканність приватного життя.

Раніше повідомлялося, що американка Вірджинія Джуффре подала в суд на сина Єлизавети II – принца Ендрю, який 20 років тому вчинив стосовно Джуффре акти сексуального насильства.

Принц Ендрю, після того як стало відомо про його дружбу з фінансистом Джеффрі Епштейном, якого звинувачували в секс-торгівлі і педофілії, позбувся всіх своїх королівський привілеїв і був відсторонений від суспільного життя.

Детальніше про це дивіться в сюжеті:

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