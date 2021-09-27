Єлизавета II написала лист маленькому хлопчикові: про що королева говорила з дитиною

Єлизавета II написала лист маленькому хлопчикові / Фото: instagram.com/theroyalfamily

У листі семирічний Ное розповів Єлизаветі про те, що він теж втратив близьку людину – смерть прадіда хлопчика збіглася зі смертю принца Філіпа. Хлопчик вирішив підтримати королеву Великої Британії, скориставшись поштою.

Через кілька тижнів Ное отримав відповідь від Єлизавети II, пише Franceinfo. Королева передала свою "щиру подяку за теплі слова співчуття", які їй написав француз. В лист вона поклала портрет принца Філіпа.

Реклама

7-річний Ное отримав лист від Єлизавети II / Скріншот з відео

Мій прадід Жан помер в березні. Потім я почув по телевізору, що принц Філіп теж помер. Тому я написав королеві. Вона була зовсім одна і сумна, – каже Ное.

Реклама

Як зазначила бабуся хлопчика, його особливо розчулили кадри з похорону герцога Единбурзького, де королева була одна, на відстані від своїх дітей через обмеження пов'язані з COVID-19. Ное вирішив, що це несправедливо і написав Єлизаветі листа.

Єлизавета II на похороні принца Філіпа / Фото: Скріншот из Daily Mail

Через п'ять місяців після смерті принца Філіпа британський телеканал BBC One випустив документальний фільм про нього зі спогадами сім'ї. Четверо дітей і онуки розповіли, яким Філіп був для них.

Чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп помер в квітні цього року, не доживши до свого 100-річчя два місяці. Його поховали 17 квітня в каплиці Святого Георгія на території Віндзорського замку.

Дивіться відео про цікаві факти з біографії Єлизавети II:

Ще новини на тему: