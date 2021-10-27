Єлизавета II скасувала ще одну робочу поїздку на тлі чуток про проблеми зі здоров'ям

Фото: REUTERS/File Photo

Медики рекомендували 95-річній Єлизаветі II взяти паузу та відпочити від публічних заходів.

Її Величність розчарована тим, що не зможе особисто бути присутньою на саміті. Вона виступить зі зверненням до делегатів, що зібралися, записавши відеозвернення, – пише CNN із посиланням на Букінгемський палац.

При цьому зазначається, що королева здійснює свої обов'язки із Віндзорського замку.

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Раніше шанувальники королівської родини мали деякі побоювання стосовно здоров'я Єлизавети II. Її Величність вперше з'явилася на публіці з палицею на заході у Вестмінстерському абатстві.

Єлизавета II в Аскоті / Фото: Getty Images

Потім британська королева вперше за 15 років скасувала офіційний візит. А ще через декілька днів стало відомо, що Єлизавета ІІ провела ніч у лікарні.

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Також у неділю монарх уперше за багато років пропустила недільну службу у каплиці біля Віндзорського замку.

Королева Єлизавета II найдовше править і є найстаршим монархом Великої Британії. Наступного року вона святкуватиме 70 років на престолі.

Про найцікавіші факти з біографії Єлизавети II дізнайтесь у цьому відео:

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