Єлизавета II – 96: палац показав миле фото королеви з поні

Букінгемський палац опублікував нове фото Єлизавети II / Фото: Getty Images
З нагоди дня народження королеви Букінгемський палац опублікував у Instagram нове фото Єлизавети ІІ. Її Величність позує з двома своїми поні – Байбек Кеті та Байбек Найтінгейл на території Віндзорського замку. Знімок зроблено за місяць до дня народження.
Знімок буде виставлений на Королівській Віндзорській виставці коней, яку королева відвідує щорічно з моменту заснування у 1943 році.
Королева проведе день народження наодинці в заміській резиденції Сандрінгеме, де раніше часто був її покійний чоловік принц Філіп.
Нагадаємо, цього року Єлизавета ІІ святкує платиновий ювілей правління. В червні заплановано низку заходів на честь свята. На торжество королева запросила Меган Маркл та принц Гаррі.
Раніше стало відомо, що через проблеми зі здоров'ям королева практично не з'являтиметься на публіці.