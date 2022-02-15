Єлизаветі II за них соромно! Хто зі спадкоємців королеви зраджував своїм коханим

ТОП-скандали, пов'язані зі зрадами членів королівської родини. / Фото: Getty Images

Так, зради стаються не лише у житті зіркових пар, як от в Олександра Пономарьова та його ексдружини Вікторії Мартинюк. Невірними можуть бути самі монархи! Зради, інтриги, слабість, пристрасть – усе це також переживали члени роял фемілі.

Сайт "Сьогодні" розповідає про найгучніші скандали британської королівської родини, пов'язані зі зрадами.

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Принцеса Маргарет

Маргарет була протилежністю молодшої сестри Єлизавети II. Вона завжди відрізнялася бунтарським та норовливим характером.

У 1950-х принцеса шалено закохалась у полковника королівських воєнно-повітряних сил – Пітера Таунсенда. Їхні почуття були взаємними, але є одне "але". Пітер походив зі звичайної родини: у нього не було ані статусу, ані грошей. Ба більше, він вже був одруженим та старшим за Маргарет на 15 років! Тривалий час парочка таємно зустрічалась, та згодом їх розсекретили ЗМІ.

Принцесса Маргарет та Пітер Таунсенд. / Фото: Getty Images

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Тож Таунсенд розлучився й освідчився юній Маргарет. Однак королівській родині це не подобалось і принцесу поставили перед умовою: якщо вона вийде заміж за Пітера, то втратить королівський титул і дохід. Що ж, принцеса зробила вибір на користь... збереження статусу. Вона розбила серце полковнику.

Згодом сестра Єлизавети вийшла заміж за фотографа Ентоні Армстронга-Джонса. Проте Маргарет не була щаслива у цьому шлюбі. І після 18 років спільного життя, подружжя розлучилося зі скандалом у 1978-му.

Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс. / Фото: Getty Images

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Річ у тім, що принцеса зрадила чоловіку з баронетом Родді Ллевелліном. Цікавий факт: це було перше розлучення члена королівської сім'ї.

Маргарет і Родді Ллевелін. / Фото: Getty Images

Принц Чарльз та принцеса Діана

Напевно, усі знають (або хоча б чули) про любовний трикутник принцеси Діани – принца Чарльза – Камілли Паркер-Боулз. Ще задовго до зустрічі міс Спенсер син Єлизавети II крутив роман з Каміллою. З роками з'ясувалось, що Паркер-Боулз була справжнім коханням принца, а шлюб з Діаною був просто за розрахунком.

Чарльз та Діана. / Фото: Getty Images

Діана та Чарльз не були щасливими разом, тож принц дуже скоро відновив інтрижку з Каміллою. Про стосунки Чарльза та Камілли знали всі, у тому числі й леді Ді, яка також почала ходити наліво, аби заглушити біль та розпач.

Чарльз та Камілла. / Фото: Getty Images

З 1992 року Чарльз та Діани жили окремо, а 1996-го розлучилися. Після цього леді Ді дала скандальне інтерв'ю BBC, де сказала найвідомішу викривальну фразу на адресу чоловіка: "У цьому шлюбі нас було троє".

Принцеса Ганна

Єдина дочка Єлизавети II успадкувати бунтарський характер своєї тітки. Хоч вона була у шлюбі з олімпійським вершником Марком Філліпсом, проте їхні стосунки називали безрадісним удаванням.

Принцеса Ганна та Марк Філіпс. / Фото: Getty Images

Щоб якось відчувати життя, обоє зраджували, хоч продовжували жити разом! У 1970-х Ганна уперше "незаконно" закохалася в одруженого сержанта Пітера Кроса, який був до того ж її охоронцем. Молоді люди швидко порозумілись – Ганна відчувала себе поруч з Пітером справжньою жінкою. Незабаром у них стався перший поцілунок, який сержант у всій красі описував вже після їхнього розставання.

Ганна та Пітер Кросс. / Фото: Getty Images

Роман Ганни з Пітером був гарячим та пристрасним, тож не помітити його було неможливо. Вже у 1980-х Кроса звільнили, а принцеса впала в депресію. Згодом Пітер знайшов собі іншу пасію і забув про Ганну, для якої розрив був дуже болючим.

Незабаром принцеса перемикнулася на офіцера Тімоті Лоуренса. У 1992 році Ганна розлучилася з чоловіком і одразу ж вийшла заміж за Тімоті. До речі, офіцер та принцеса досі разом!

Ганна та Тімоті Лоуренс. / Фото: Getty Images

Принц Ендрю

Ох, з особистим життя сина королеви також не все просто. У 1986 році Ендрю одружився з Сарою Фергюсон. Проте і цей шлюб не був ідеальним. Ходили чутки, що в обох було своє життя. У 1992-му Ендрю та Сара розійшлися (але не розлучилися).

Ендрю і Сара. / Фото: Getty Images

Згодом папараці спіймали герцогиню, коли та лежала на шезлонгу, а її фінансовий радник Джон Браян ніжно облизував її пальці на ногах (лише уявіть!). Такі фото наробили галасу і подружжя нарешті вирішило розлучитись.

Папараці спіймали Сару. / Фото: Getty Images

З роками спалахнув ще один скандал навколо Ендрю. Вірджинія Робертс заявила, що її змусили зайнятися сексом з принцом, коли їй було всього 17 років. Це жорстко відбилося на всій королівській сім'ї, і принц Ендрю втратив усі посади.

Вірджинія Джуффре з принцом Ендрю / Фото: BBC

Чоловік принцеси Євгенії

Влітку 2021 року Джек Бруксбенк без дружини поїхав до Італії на благодійний бал. Онучка королева не змогла вирушити у робочу поїздку через маленького сина.

Евгенія и Джек Бруксбанк. / Фото: Getty Images

Однак ділова поїздка Джека неочікувано обернулася скандалом! Папараці зняли чоловіка, коли той відпочивав на яхті в компанії напівоголених красунь! Навряд чи морська прогулянка у купальниках була робочою. Проте королівська родина утримується від коментарів щодо цієї ситуації.

Джек Бруксбанк с моделями / Фото: Instagram

Отаке воно королівське життя, насичене інтригами, романами та зрадами.

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