Елліот Пейдж відзначає день народження: як виглядає актор після зміни статі?

Сьогодні Елліоту Пейджу виповнюється 35 / Фото: Getty Images, instagram.com/elliotpage

Сьогодні день народження не тільки у Діани Зібрової, але й голлівудського актора Елліота Пейджа. Трансгендерному чоловікові 21 лютого виповнюється 35 років. Пропонуємо вам побачити фото артиста в новому та такому довгоочікуваному для нього образі.

Колись ви знали актрису Еллен Пейдж, яка грала в "Джуно" та "Академія „Амбрела". Але в грудні 2020 року вона зробила заяву, яка розділила її життя на до і після. Актриса зробила камінг-аут як трансгендерний чоловік і попросила більше не називати його на ім'я Еллен. Також він закликав вживати щодо себе займенника "він/вони".

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Еллен Пейдж / скріншот відео

Як зараз виглядає Елліот Пейдж

Так світ привітав Елліота Пейджа, і з того часу шанувальники почали стежити за перетворення улюбленого артиста.

Але трансгендерний перехід вплинув на особисте життя артиста. У січні 2021-го стало відомо, що актор розлучився зі своєю дружиною Еммою Портнер після трьох років шлюбу.

Актор після трансгендерного переходу / Фото: instagram.com/elliotpage

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У березні 2021-го року Елліот Пейдж став першим трансгендерним чоловіком, який з'явився на обкладинці Time.

Елліот Пейдж на обложці Time / Фото: instagram.com/elliotpage

В інтерв'ю він зізнався, що зважився на мастектомію – операцію з видалення тканин молочної залози. Тільки після цієї операції він нарешті зміг відчути себе комфортно у своєму тілі.

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Пейдж наважився на мастэктомію / Фото: instagram.com/elliotpage

На своїй сторінці в інстаграм Елліот Пейдж іноді ділиться потаємним, у тому числі показує, як змінюється його зовнішність на шляху до справжнього себе.

Зараз Пейдж пише книгу / Фото: instagram.com/elliotpage

До речі, нещодавно стало відомо, що канадський актор має намір видати свої мемуари. Таку інформацію публікує Deadline . Книга вийде вже у 2023-му році та буде називатися "Pageboy". Права на книгу належать Flatiron Books. Актор отримав 3 мільйони доларів за цю книгу.

Зараз актор – один з найбільші відомих трансгендерних чоловіків / Фото: instagram.com/elliotpage

Читачі з книги дізнаються багато з особистого життя актора: про трансгендерний перехід, харассмент і гомофобію.

Незважаючи на хейт і аб'юз, а також щоденну загрозу насильства, за словами Пейджа, він робить все для того, щоб "змінити цей світ на краще". На підтвердження цього, журнал Dazed провів оцінку і встановив, що Елліот Пейдж є найбільш відомим трансчоловіком і камінг-аут значно впливає на положення трансгендерних людей.

Елліот Пейдж відзначає день народження / Фото: instagram.com/elliotpage

Сьогодні Елліот Пейдж приймає вітання від багатомільйонної армії шанувальників.

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