Ембер Герд звинуватила Джонні Деппа у зґвалтуванні: адвокат озвучив моторошні деталі

Адвокати актриси озвучили нові обвинувачення / Фото: https://www.1zoom.ru/

Нещодавно ми писали про те, що Ембер Герд зізналася у коханні Деппу, що було досить несподівано. Після цього розпочався новий суд. Триває розгляд позову Джонні Деппа щодо Ембер Герд за її статтю The Washington Post, де вона звинуватила його у домашньому насильстві. Під час слухання адвокати актриси згадали нові шокуючі факти.

Ембер Герд звинуватила Джонні Деппа у зґвалтуванні. Про це пише видання Rolling Stone. Захисники актриси заявили, що вона протягом трьох днів зазнавала насильства. До цього актор прийняв 8-10 пігулок екстазі:

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Він схопив її і притис до стійки бару. Розкидав пляшки від спиртного, частина їх розбилася, уламки лежали на підлозі. Він відкинув її, потім почав бити, тягати по склу. Хотів убити. Він зґвалтував її пляшкою з-під лікеру, – заявив адвокат.

Ембер Хьорд

Коментаря від зірки "Піратів Карибського моря" не було, але його адвокати спростували таке жахливе звинувачення.

Герд ніколи не висувала такого звинувачення проти Деппа – воно ніколи не було частиною її звинувачень у насильстві 2016 року. Отже, що змінилося? Коли вона усвідомила серйозність того, що стверджувала, вона запанікувала та заявила про сексуальне насильство. За п'ятдесят вісім років містера Деппа жодна жінка жодного разу не звинуватила його в насильстві, і ні в кого в Голлівуді чи світі не було жодних підстав вважати, що він був ґвалтівником – доти, поки міс Герд публічно не звинуватила його. – підсумував адвокат Деппа, звертаючись до присяжних.

Джонні Депп

У зв'язку з новим звинуваченням фінал розбірок між колишньою парою може сильно затягнутися.

Також у Мережі обговорюють той факт, що монархи Нідерландів відмовили Сассексам в офіційному прийомі.

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