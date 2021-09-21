Ешлі Грем почала сміятися, дізнавшись, що вагітна двійнятами: зворушливе відео

Ешлі Грем вагітна двійнею / Фото: instagram.com/ashleygraham

Американська модель plus-size Ешлі Грем вперше стала мамою в січні 2020-го. Вона народила сина. Тепер 33-річна зірка вагітна вдруге і у неї буде двійня.

Ба більше, Ешлі вже знає стать малюків – це хлопчики. Модель опублікувала в Instagram відео, зняте під час УЗД і показала, як вони з чоловіком відреагували, усвідомивши, що у них буде ще двоє синів.

Це двійня? Це хлопчики? У нас буде троє синів? Що? – волає щаслива Ешлі.

Її чоловік відповів на це не менш кумедним "Ти, певно, жартуєш?", але обидва не приховували свого щастя від такої приємної новини.

Ешлі Грем вийшла за Джастіна Ервіна в 2010 році, за рік після знайомства. Десять років потому у пари народився первісток – сина назвали Айзек.

Ешлі не соромиться свого тіла і постійно публікує в соцмережі фото в білизні, демонструючи розтяжки і складки на шкірі. Вона також є прихильницею руху "Health at Every Size".

Грем стала першою plus-size моделлю, яка з'явилася на обкладинці Sports Illustrated Swimsuit Issue в 2016 році.

Як зірки ставляться до бодіпозитиву, дивіться в сюжеті:

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