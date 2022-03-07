"Якщо ви сюди сунетесь, то відразу здавайтеся": Сергій Міхалок жорстко попередив військових із РБ, які підтримують Путіна

Музикант відповів білорусам, які збираються воювати в Україні / Фото: скриншот, открытые источники

12-й день війни в Україні. Наша країна мужньо тримає удар орди окупантів. Ударом під дих стала участь у російській війні Білорусі.

Популярний музикант Сергій Міхалокзаписав емоційне звернення до військових Білорусі:

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Які з вас захисники батьківщини? Ракетами стріляти по сусідах, щоб Путін погладив Лукашенка по вусах, – це захист? Це ганьба, – заявив Міхалок.

Сергій Міхалок записав відеозвернення до білоруських військових. / Фото: brutto_nostra

Також він додав, що ці вояки – боягузи і спільники нацистів, а чи не військова еліта. Артист додав, що поки по Україні триває обстріл, це ганьба всієї Білорусі.

Слухайте самі та поширюйте. Нехай Білорусь знає, що її захисники – боягузи і спільники нацистів, а не військова еліта. Якщо хтось хоче стати таким, починайте з ракет. Поки тривають обстріли, це ганьба всієї держави, ‒ зазначив Міхалок.

Тут, в Україні, ви зіткнетеся з такими справжніми захисниками, що ви оху*єте. Якщо ви сюди сунетесь, то одразу здавайтеся. Так ви збережете своє життя.

Дивіться пристрасне звернення музиканта далі у відео.

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Сподіваємося, що ті, для кого Сергій Міхалок записав це звернення, таки його почують і зроблять правильні висновки.

Також нагадаємо, що вже дуже багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають матеріально.

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Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!

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