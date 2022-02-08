Естетика нульових та... "Бійцівського клубу": Роберт Паттінсон знявся для обкладинки GQ

Нова фотосесія Роберта Паттінсона зараз у всіх на вустах / Фото: gq.com

Судячи з реакції у Мережі, новий фотосет знаменитого британця Роберта Паттінсона став справжньою інформаційною бомбою. Перед виходом на екрани нового фільму про Бетмена знаменитий красень знявся для березневого номера журналу GQ.

Роберт Паттінсон для GQ / Фото: instagram.com/gq

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Паттінсона у новому образі навіть важко упізнати / Фото: gq.com

Нова зйомка абсолютно у дусі нульових. Артист позує у яскравих кольорах, у латексі, загалом в образах із посиланнями до кіновсесвыту DC, але й не тільки.

Фотосесія Роберта в дусі нульових / Фото: gq.com

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Багато в чому кадри вийшли досить брутальними.

Комусь цей образ нагадав "Бійцівський клуб" / Фото: gq.com

Роб наносить татуювання, хвалиться грилзами, від гарненького вампіра Едварда з "Сутінків" не залишилося й сліду.

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Едвард вже не той :) / Фото: gq.com

До речі, думки користувачів Мережі розділилися. Комусь образи Паттінсона нагадали Джокера у виконанні Джареда Лето, іншим – Горшеньова з групи "Король и Шут", Кіта Флінта з The Prodigy, а хтось і зовсім згадав про "Бійцівський клуб".

Цей образ артиста викликав різні асоціації / Фото: gq.com

Хай там як, а нова фотосесія артиста точно не залишиться непоміченою.

Нова зйомка актора у всіх на слуху / Фото: gq.com

Більше про саму зйомку дивіться у відео.

Нагадаємо, фільм "Бетмен" – художній фільм режисера Метта Рівза з Робертом Паттінсоном у головній ролі. Це перезапуск серії фільмів про Бетмена. Сценарій написали Рівз і Пітер Крейг з коміксів DC про супергероя Бетмена.

Також цього тижня з'явилася у фотосесії Дженніфер Лопес.