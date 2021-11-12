Це страшенно спустошило мене: Адель вперше розповіла про проблеми із психічним здоров'ям через розлучення

Адель знялася у фотосесії для обкладинки журналу Rolling Stone / Фото: instagram.com/rollingstone

Нещодавно Адель вперше за шість років випустила кліп і він одразу ж побив світовий рекорд з переглядів. Шанувальники британської зірки із нетерпінням чекають на вихід її нового альбому, а поки Адель дражнить їх фотосетами.

На цей раз виконавиця прикрасила собою грудневу обкладинку Rolling Stone. На кадрах фотографа Тео Віннера Адель лежить у ліжку, ховається у ковдру та приховує обличчя за коміром светра.

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Адель знялася для нового випуску Rolling Stone / Фото: instagram.com/rollingstone

В інтерв'ю співачка зізналася, що у розпал шлюборозлучного процесу з колишнім чоловіком Саймоном Конеккі у неї почалися проблеми з ментальним здоров'ям.

Адель зізналася, що страждала від тривожності та депресії / Фото: instagram.com/rollingstone

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Під час депресії Адель днями не вставала з ліжка, дивилися серіал "Сопрано", а потім у неї розвинулася тривожність.

Я була спустошена та розгублена, – зізналася Адель в інтерв'ю.

Адель впоралася з депресією за допомогою спорту та подорожей / Фото: instagram.com/rollingstone

Впоратися з депресією артистці допомогли заняття спортом, переїзд, відмова від алкоголю. Адель стала багато подорожувати, що також відіграло роль у її одужанні.

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Я подумала, що, якщо я зможу таким чином змінити свою силу та своє тіло, то зможу зробити це зі своїми емоціями, своїм мозком та своїм внутрішнім станом, – зазначила співачка.

Що відомо про розлучення Адель

У 2019 році Адель розлучилася зі своїм чоловіком Саймон Конеккі. Вони мають спільного сина Анджело Джеймса Конеккі. Після розлучення Адель сильно змінилася – вона схудла на 45 кілограмів та змінила імідж. Про колишнього чоловіка співачка відгукується з теплом, називаючи його добрим батьком.

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