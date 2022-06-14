Це треба почути! Американський гурт Gogol Bordello заспівав українською про тероборону (відео)

Gogol Bordello презентували пісню Teroborona та відеокліп на неї

Наші хоробрі захисники, воїни та просто українці надихають світ своєю мужністю, незламністю, патріотичністю. Чимало відомих артистів присвячують Україні пісні, танці чи картини. Декілька місяців тому сестра Наташі Корольової присвятила українським дітям колискову.

Нині панк-рок-гурт Gogol Bordello записав пісню про нашу тероборону, яка вже понад три місяці стоїть на варті.

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Тероборона – це підрозділи громадянської оборони, утворені з цивільних, які стали на захист України. Чимало наших друзів, артистів та музикантів були змушені взяти до рук зброю та приєднатися до тероборони. Це присвята їхній відвазі та, звісно, відвазі кожного захисника. Корінням пісні є добре відомий український танок "Аркан", зі справжнім гуцульським духом, – йдеться в описі пісні на YouTube.

Композиція Teroborona записана українською мовою спільно з колективом The Cossacks.

Музиканти додали, що всі надходження від прослуховування треку Teroborona та перегляду кліпу підуть на допомогу Україні.



Зазначимо, що Gogol Bordello активно висловлюють підтримку Україні. На своїх концертах вони використовують синьо-жовті кольори та прапор нашої країни.

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Американський гурт підтримує Україну у розв'язанній РФ війні

Ба більше, фронтмен навіть виконує славнозвісну "Червону калину" і це не просто так. Річ у тім, що вокаліст гурту – це емігрант з України Євгеній Гудзь.

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Що відомо про Gogol Bordello

Американський рок-гурт був заснований у 1999 році в Нью-Йорку українським емігрантом Євгеном Гудзем. До складу колективу входять музиканти – вихідці з України, Росії та Ізраїлю.

Вони відомі своїми театралізованими постановками концертів, які є сумішшю карнавалу та комедії. Їхня музика зазнала впливу українських, білоруських та російських народних мотивів, карпатської, циганської музики, у супроводі акордеону та скрипки і є об'єднанням романсу, панку, фолк-року та рок-н -ролу.

Колектив співпрацював з Мадонною та Red Hot Chili Peppers.

Засновник гурту Євген Гудзь народився 1972 року у місті Боярка Київської області. Навчався у школі на Оболоні у Києві. Після аварія на ЧАЕС із сім'єю був евакуйований на захід Україну. Пізніше, як біженець, Гудзь побував у багатьох країнах Європи: у Польщі, Угорщині, Австрії, Італії, а в 1991-му емігрував до США.

Нещодавно російський гурт "Ногу свело!" випустив кліп та пісню "Украина". Композиція викликала великі суперечки – детальніше у матеріалі.