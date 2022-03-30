Це не СРСР! Репер Face, який емігрував із Росії, закликав не жаліти російський народ

Face жорстко присоромив росіян / Фото: Скріншот з YouTube, Instagram

Ще до вторгнення Росії в Україну Face виїхав з країни-агресорки до Греції і не планує повертатись назад. Артист зізнається, що не готовий жити в державі, яка воює з Україною і "почав потихеньку намагатися ізолювати себе на постійне місце проживання в іншу країну".

В інтерв'ю Юрію Дудю музикант не побоявся сказати, що засуджує людей та своїх близьких друзів, які виправдовують російську агресію на території незалежної України.

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Мені не була ця тема такою щемливою, поки це не торкнулось конкретно мене, моєї країни, мого народу і близького сусіднього народу, який мені дуже подобається, в якого можна багато чого повчитись. Вбиваючи українців, Росія вбиває власну демократію і свободу. Тому що країні не потрібен під боком приклад демократії, що розвивається, і реальної свободи слова, – пояснив Фейс.

Face зазначив, що усі ці вісім років українці обороняють свою територію від Росії. Зараз він шкодує, що весь цей час не виступав проти війни у ​​Донецькій та Луганській областях, якої б не було, якби не РФ.

Не варто забувати, що в них (українців, – Ред.) війна йде і вони захищаються... Вони вісім років б'ють у відповідь. Вони може про це згодом подумають, але не їм в першу чергу треба думати, що там відбувається. Нам треба думати. Нам треба взагалі набагато більше думати, про наших 140 мільйонів людей, тому що в нас зараз десь 139 мільйонів взагалі ні**я не думають. Вони тішаться тому, що держава не дала їм розвинутись самим і за рахунок зовнішньої агресії вони можуть себе людьми відчути, силою, що ми – хтось. Вони не розуміють, що це не СРСР, що це 2% світового ВВП. Всім по**й, – висловився репер.

Також Face заявив, що при всій любові до багатьох речей у Росії, російський народ не треба жаліти в жодному разі.

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Це не та нація, яку треба жаліти. Та людина, яка про русофобію щось говорить і про війну мовчить, то нехай собі плюне в лице, коли буде дивитись в дзеркало, – зазначив музикант.

Окрім того, Фейс зазначив, що йому прикро за усіх російських артистів, які замовчують війну.

Ще більшу прикрість у мене викликають два типи людей, як у пісні одного білоруського артиста (Макс Корж, – Ред.). Перший – це "Коти Леопольди". Ось ця їхня ху*ня на кшталт "аби не було війни. Війна це погано" . А хто винен бл*дь, ми говорити не будемо, але "аби не було війни/хлопці, це жахливо/давайте жити дружно/ давайте не с*ать один одного в коментах/не будемо русофобами". Другий – це ті, хто висловлюється "за", – додав співак.

Раніше ми повідомляли, що Face приєднався до збирання коштів для українців на благодійних концертах. Днями репер разом з Т-fest та гуртом "Нерви" виступав у Варшаві.

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