Це сталося! Дженніфер Лопес офіційно підтвердила роман із Беном Аффлеком (фото)

У своїй день народження Джей Ло опублікувала спільну світлину з Беном Аффлеком, на якій вони цілуються. Фанати в захваті. Ми – шоковані

Дженніфер Лопес показала поцілунок з Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

Всі, хто вірив і сподівався, що Лопес і Аффлек знову разом – радіють. У день свого 52-річчя Дженніфер поділилася в Instagram-профілі фотографією, на якій вони з Беном зображені під час романтичного поцілунку.

На знімках Джей Ло одягнена в червоно-жовтий купальник і яскраву накидку. Разом із 48-річним Аффлеком зірка відсвяткувала день народження на яхті.

Дженніфер Лопес показала поцілунок з Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

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У коментарях до посту шанувальники Дженніфер вітають її з днем народження і радіють за неї з Беном. Нагадаємо, що Лопес і Аффлек почали зустрічатися в липні 2002 року і заручилися в листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розлучилася.

Тоді причиною розставання назвали зайву увагу журналістів і папараці до пари, що дуже не подобалося Бену.

Цьогоріч Дженніфер Лопес скасувала весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом, з яким вирішила залишитися друзями. Колишні закохані декілька разів переносили церемонію через пандемію. Принаймні – це була їхня офіційна версія.

Цієї весни з'явилися перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло удвох проводили час на відпочинку.

Дженніфер Лопес застрахувалася від зрад – подробиці в сюжеті:

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