Це трапилося! Принц Гаррі і Меган Маркл зустрілися з Єлизаветою II і принцом Чарльзом

Меган Маркл і принц Гаррі вперше за два роки приїхали до Лондона / Фото: Getty Images

Меган Маркл та принц Гаррі зустрілися з членами королівської родини після всіх скандалів. Як пише Page Six , Гаррі і Меган прибули до Лондона в середу і зупинилися в маєтку Фрогмор-Хауз, в якому вони жили до переїзду до Америки

Герцоги Сассекські зустрілися з Єлизаветою II та принцом Чарльзом. Ця перша зустріч Меган Маркл із родичами принца Гаррі після того, як пара відмовилася від обов'язків старших членів королівської родини.

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Меган Маркл і принц Гаррі збираються приїхати в Лондон восени / Фото: Getty Images

Варто зазначити, що Гаррі та Меган прилетіли без дітей. Арчі та Лілібет залишилися в Монтенсіто з мамою герцогині.

Візит герцогів Сассекських до Лондона був недовгим. Пара вже поїхала Нідерланди на спортивні змагання Invictus Games, якими займається принц Гаррі.

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Нагадаємо, за інформацією інсайдерів, принц Гаррі і Меган Маркл вже отримали запрошення від королеви приїхати на святкування платинового ювілею, але офіційного підтвердження поки що не було.