Це трапилося! Принц Гаррі і Меган Маркл зустрілися з Єлизаветою II і принцом Чарльзом

Меган Маркл і принц Гаррі вперше за два роки приїхали до Лондона / Фото: Getty Images
Меган Маркл та принц Гаррі зустрілися з членами королівської родини після всіх скандалів. Як пише Page Six , Гаррі і Меган прибули до Лондона в середу і зупинилися в маєтку Фрогмор-Хауз, в якому вони жили до переїзду до Америки
Герцоги Сассекські зустрілися з Єлизаветою II та принцом Чарльзом. Ця перша зустріч Меган Маркл із родичами принца Гаррі після того, як пара відмовилася від обов'язків старших членів королівської родини.
Варто зазначити, що Гаррі та Меган прилетіли без дітей. Арчі та Лілібет залишилися в Монтенсіто з мамою герцогині.
Візит герцогів Сассекських до Лондона був недовгим. Пара вже поїхала Нідерланди на спортивні змагання Invictus Games, якими займається принц Гаррі.
Нагадаємо, за інформацією інсайдерів, принц Гаррі і Меган Маркл вже отримали запрошення від королеви приїхати на святкування платинового ювілею, але офіційного підтвердження поки що не було.