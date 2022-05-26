Євробачення-2023 пройде у Києві? У столичній мерії оцінили шанси на проведення престижного конкурсу

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник оцінив можливість проведення конкурсу у Києві

Після перемоги на "Євробаченні" в італійському Турині українського гурту Kalush Orchestra пісенний конкурс через рік має пройти в Україні. Через війну, яку розв'язала проти нас РФ, поки що незрозуміло, де саме пройде пісенний конкурс. Втім, столична влада готова провести "Євробачення-2023" у Києві. Про це сайту "Сьогодні" розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Київ уже має досвід проведення "Євробачення" – його в столиці проводили двічі. Перший раз у 2005 році у приміщенні Палацу спорту та у 2017 році у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті.

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Сцена "Євробачення" у 2005 році/ 2017 році. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми поцікавилися у Миколи Поворозника, чи подавав Київ заявку на проведення конкурсу у столиці.

Для проведення "Євробачення" є відповідна процедура. В Україну мають приїхати організатори пісенного конкурсу. Вони оцінять обстановку і приймуть рішення, де саме проводити конкурс. Щодо міста Києва, то у нас "Євробачення" вже проходило двічі. Місто показало свої можливості – ми можемо проводити такі масштабні заходи. І якщо вибір організаторів буде у Києві, то ми зробимо це втретє. Але для цього є багато складових. Одна з основних – це безпека, а також міжнародне транспортне сполучення, – розповів нам перший заступник голови КМДА.

Микола Поворозник

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За словами Миколи Поворозника, наразі питання з містом для проведення "Євробачення-2023" повністю залежить від організаторів конкурсу.

Ми готові провести "Євробачення". Для цього у нас підготовлена вся інфраструктура. Думаю, будувати щось нове недоцільно, орієнтуватимемося на те, що в нас уже є – за рік, у нинішніх умовах, будувати щось нове досить складно. Якщо нам довірять проведення організатори, ми проведемо конкурс на високому міжнародному рівні, – запевнив нас Микола Поворозник.

Kalush Orchestra на Євробаченні – 2022 / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями переможці "Євробачення-2022" Kalush Orchestra влаштували розіграш легендарної рожевої панамки та свого трофею, щоб зібрати гроші для української армії.

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До речі, раніше фронтмен хіп-хоп колективу Олег Псюк висловлювався щодо місця проведення "Євробачення-2023".