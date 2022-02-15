Євробачення – до побачення? Документи Аліни Паш про законну поїздку в Крим виявилися підробкою

Державна прикордонна служба не видавала Аліні Паш довідку про законний перетин державний кордон України / Фото: instagram.com/alinapash, https://t.me/ssternenko

Переможниця Нацвідбору на "Євробачення-2022" Alina Pash надала документи про легальний перетин кордону з Кримом з боку України.

У паперах, наданих Держприкордонслужбою України, повідомлялося, що Аліна Паш перетинала кордон України через КПВВ "Чаплинка" 11 та 13 серпня 2015 року.

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Та сьогодні стало відомо, що у ДПСУ відповідних документів переможниці Нацвідбору не видавали. Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на спікера ДПСУ Андрія Демченка.

Держприкордонслужба проаналізувала інформацію, що була поширена суспільним мовником України про документ, начебто наданий відомством фізичній особі для представлення в рамках відбору на Євробачення. Нам не відомо, що саме за документ опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювали і під таким номером нікому не надавали.

Відомство також отримало офіційне звернення від Національної суспільної телерадіокомпанії України щодо підтвердження створення такого документу. В найближчий час мовник отримає відповідь, підтвердили в заяві.

Тим часом, представники Alina Pash заявили, що довідку про в'їзд співачки до Криму Суспільному надав член команди, а не Аліна особисто. У команді розбираються – хто і як отримав цей папір.

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Чи поїде Alina Pash на "Євробачення-2022"?

Вчора під час пресконференції голова НОТУ Микола Чернотицький заявив, що "Суспільне" не готове підписувати договір з Аліною Паш. Він додав, що компанія ухвалить рішення, якщо виявиться, що документи, надані переможницею Нацвідбору, – це фейк.

Малоймовірно, що Україна відмовиться від участі в "Євробаченні-2022", якщо Alina Pash буде дискваліфікована. Можливо, замість неї в Італію поїде колектив Kalush Orchestra, який у фіналі Національного відбору набрав найбільшу кількість балів від глядачів.

Раніше суспільний мовник надіслав запит до Держприкордонслужби з проханням перевірити довідку Аліни Паш про в'їзд до Криму з території України.

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