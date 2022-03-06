Філіп Кіркоров залишив хворого батька в Росії та поїхав за кордон

/ Фото: instagram.com/fkirkorov
Схоже, що король російської естради вирішив наслідувати приклад Алли Пугачової, яка відлетіла з Росії, і теж вирушив подалі від Москви.
Проте, як пишуть російські Telegram-канали, 89-річний батько артиста Бедрос Кіркоров зараз перебуває у лікарні. У нього вдруге виявили коронавірус.
Крім того, за словами журналістів, у Кіркорова-старшого почалися проблеми із серцем, тому його перевели до кардіологічного відділення.
Але схоже, навіть хвороба батька не змогла зупинити втечу Філіпа Кіркорова за кордон. Очевидно, артист не хоче жити в країні з європейськими санкціями та лідером-диктатором, якого сам колись підтримував. Щоправда, і про війну в Україні Кіркоров також не говорить.
Не лише Кіркоров, а й багато інших російських знаменитостей продовжують мовчати про російське вторгнення на територію України.
Але все ж таки нагадаємо, що серед російських зірок виявилася достатня кількість людей, що думають.
- Актриса Чулпан Хаматова з колегами відкрито виступила проти війни, яку Росія розв'язала в Україні.
- Російський актор Олексій Панін засуджує дії Путіна та соромиться російського паспорта.
- Блогер Ніка Білоцерківська відкрито підтримала українців.
- Дружина Сергія Жигунова підтримала українців і сказала росіянам, що їм брешуть щодня.
- Блогер Юрій Дудь закликав Путіна припинити війну.
- Також Софія Ротару не стала мовчати про вторгнення Росії: По всій Україні точаться жорстокі бої.