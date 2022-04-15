Кіркоров випустив скандальну заяву з вимогою відпустити кума Путіна – Медведчука

Філіп Кіркоров просить звільнити Віктора Медведчука / Фото: Колаж: Сьогодні

На своїй сторінці у Instagram Філіп Кіркоров опублікував велике повідомлення, в якому засудив українську владу і зажадав відпустити кума Путіна Віктора Медведчука, якого було затримано СБУ 12 квітня. Після цього Марченко, що втекла з України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, звернулася до Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Ердогана із скандальним проханням "відпустити" її чоловіка.

Я підтримую мою подругу Оксану Марченко у її міжнародній діяльності проти тортур та насильства, від якої сьогодні залежить життя та свобода політв'язнів, а останніми днями і життя мого старшого друга, – пише Кіркоров.

Скріншот: Instagram

Крім цього, Кіркоров написав, що "людина та людське ставлення" для неї – це "вища і непохитна цінність, якість, вимога", а "тортури, фізичні та моральні приниження – неприйнятні". При цьому раніше Кіркоров жодного разу не висловлювався про жорстоку війну, яку РФ розв'язала в Україні.

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Нагадаємо, що народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кум Путіна Віктор Медведчук підозрюється в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Раніше ми повідомляли, що суд заарештував майно Медведчука та його дружини Марченко.