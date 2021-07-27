Філіп Кіркоров заверещав від страху посеред Нью-Йорка – на артиста "напав" пітон (відео)

На Філіпа Кіркорова в Нью-Йорку "напала" змія / Фото: instagram.com/fkirkorov
Філіп Кіркоров, який зробив провокаційні фото з MARUV, вміє посміятися над собою. Адже ролик, на якому він волає від переляку, артист сам опублікував на своїй сторінці в Instagram.
У першій половині відео Філіп ходить уентром Нью-Йорка і знімає напівголих дівчат. Схоже, що артист так захопився незнайомками, що не помітив, як ззаду до нього підійшов чоловік, який намагався покласти величезного пітона співакові на плече. Від несподіванки Кіркоров скрикнув і відбіг убік.
Нападають просто на вулицях, – підписав публікацію Кіркоров.
Шанувальники і колеги Кіркорова оцінили позитивне відео артиста в коментарях:
- Ах, скільки від вас позитиву. Найкраще – це живі реакції і ось такого! Щирого, справжнього, живого бешкетника ми і любимо.
- Кайфує зірка наша, неможливо не посміхатися.
- Здорово і страшно одночасно! Не бійтеся, і не таких змій переступали! Ви з нами, ми з вами!
- Найкраща реакція!
- Я теж так змій боюся, я б помер.
- Це реально страшно!
Нагадаємо, Філіп Кіркоров підтримав MELOVIN, який раніше зізнався у своїй бісексуальності.
І якщо змії – це цілком обгрунтований і "відчутний" страх, то вроки – щось ефемерне. Тим не менш, є багато людей, які бояться вроків як вогню, а зірки – не виняток. Дивіться відеосюжет про це:
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