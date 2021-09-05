Фредді Мерк'юрі 75. Згадуємо головні образи знаменитого співака (відео)

Лідеру гурту Queen, якого із тих землян, що живуть нині, не чув хіба що глухий, сьогодні виповнюється 75 років. Для багатьох шанувальників Фредді Мерк'юрі, який помер у Лондоні в листопаді 1991-го, як і раніше живіший за всіх живих. Музикант жив за трьох, не відмовляючи собі в задоволеннях, і пішов на піку слави і творчої форми. Пурхаючи по сцені, Мерк'юрі, напевно, і сам не міг уявити себе зморшкуватим і сивим. Давайте згадаємо сьогодні, яким він був у своїх найбільш пам'ятних образах.

Скарамуш

Скарамуш – герой італійської комедії масок дель-арте, обманщик і шахрай, став найпомітнішим образом Фредді в сімдесятих. Очевидно, подвійна природа самого Фредді приваблювала його у цьому герої-трикстері.

Костюм Скарамуша, італійського скомороха, був улюбленим концертним вбранням Фредді в 70-ті. Фото: офіційний сайт Queen

Ім'я Скарамуш, зокрема, згадується в найзнаменитішій пісні Queen Bohemian Rhapsody – в якій, на думку дослідників, співак завуальовано зізнається у своїй гомосексуальності.

Гей-ікона

C кінця сімдесятих років Західна Німеччина виявилася у фокусі уваги міжнародної богеми. Центром тяжіння став Берлін, але Фредді Мерк'юрі на початку вісімдесятих влаштувався в Мюнхені, де влився в місцеве гей-співтовариство. Напередодні, у 1980 році, він змінив образ – коротко постригся і відпустив вуса, що призвело до цькування співака з боку британської жовтої преси. А в гей-френдлі Мюнхені його новий образ ні в кого не викликав роздратування. До речі, саме в цьому образі Меркьюрі дав свій найзнаменитіший концерт на стадіоні "Уемблі" перед 75 тис. глядачів – і кожен з них згадує цей виступ Queen досі.

Королева року

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Фінальний вихід Фредді в королівській накидці і з короною на голові – головний атракціон концертів Queen вісімдесятих. (Своє останнє світове турне група здійснила у 1986 році, коли Фредді, вже знав про свою хворобу, вирішив зосередитися на записі пісень і відмовитися від концертів.) Акомпанементом звучить гімн Британської імперії "Боже, бережи королеву" у виконанні групи – данина кумиру юності Фредді Джиммі Гендріксу, який починав всі свої концерти з гітарної інтерпретації гімну США.

Фавн Ніжинського і Бет Лінч з "Вулиці Коронації"

Жартівливий кліп, в якому музиканти виступили в образах героїнь культового британського ситкому "Вулиця коронації" (не сходить з екранів з 1960 року і транслюється до сьогодні), викликав скандал у США і був заборонений до показу на MTV. Зате на батьківщині групи і серіалу над роликом від душі посміялися: музиканти і справді виглядали в образах британських кумоньок самоіронічно і смішно.

Хелен Уорт в багаторічній ролі Гейл Родуелл. Фото: imdb.com

Особливо комічно виглядав Фредді зі своїми "фірмовими" вусами. Вікіпедія пише, що співак виступив в образі Бетт Лінч, хоча форма перуки наводить на думки, скоріше, про Гейл Родуелл (на фото). Крім того, в кліпі I Want To Break Free Мерк'юрі постав в образі іншого кумира своєї юності – танцівника Вацлава Ніжинського.

Юний Фредді

Ідея цього кліпу належала самому Фредді Мерк'юрі, і варто зазначити, що його юний образ вийшов найбільш вдалим на тлі інших музикантів Queen. В одному з інтерв'ю співак, вже будучи тяжко хворим, зізнався у тому, що така схожість його "лякає".

Нагадаємо, що 30 серпня у віці 85 років в лікарні міста Лусеа на півночі Ямайки помер Лі Перрі – легендарний музикант і продюсер. Співчуття його родині висловив прем'єр-міністр країни Ендрю Холнесс.