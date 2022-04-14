Фронтмен Kalush Orchestra зізнався, як вчинить у разі мобілізації

Лідер Kalush Orchestra заявив, що готовий воювати / Фото: Instagram

Незабаром відбудеться пісенний конкурс "Євробачення-2022", на якому Україну представить Kalush Orchestra. В інтерв'ю сайту "Сегодня" учасники колективу розповіли, що зараз участь у конкурсі також є важливим аспектом для нашої перемоги.

Але лідер гурту Олег Псюк заявив, що у разі потреби захищати країну він готовий взяти до рук зброю. Про це музикант розповів в інтерв'ю "Слава+".

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При цьому Олег упевнений, що принесе набагато більше користі Україні, якщо продовжуватиме свою музичну та волонтерську діяльність.

Я готовий, тікати не буду точно. Але, можна сказати, що я точно на своєму місці зараз корисніший країні, ніж там зі стволом буду. Тому що я навіть у армії не служив, – поділився Псюк.

За словами музиканта, у нього є багато знайомих, яких просто не взяли до лав армії через відсутність бойового досвіду.

Наразі колектив Kalush Orchestra займається волонтерською діяльністю та допомагає збирати фінанси на потреби української армії.

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Я вважаю себе добрим менеджером. Ми своєю волонтерською організацією дуже багато допомогли. Вважай, нас 35 людей і щодня робимо щонайменше 8 одиниць допомоги, – розповів лідер групи.

Раніше Kalush Orchestra заявили, що наживо виступлять на Євробаченні-2022.

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