Фронтвумен THE HARDKISS стане зірковою гостею грандіозного шоу Співають всі!

Юлія Саніна стане зірковою гостею шоу "Співають всі!" / Фото: телеканал "Україна"

На сцені масштабного шоу "Співають всі!" THE HARDKISS виконають композицію "7 вітрів" зі свого нового альбому, після чого Юлія Саніна, яка зробила тату із зображенням Тіни Кароль, Займе місце поряд з капітаном "сотні" Наталею Могилевською.

Саніна вже має досвід суддівства і, хоча люди вважають її суворою, сама Юлія стверджує, що оцінює учасників справедливо і ніколи не упустить справжній талант.

Для мене найголовніше – харизма. Ноти можна брати невисокі, зате такі смачні, що людину неможливо не помітити. А ось відштовхнути може самовпевненість, хамство, причому це відчувається з перших кроків учасника на сцені, з перших слів. Я люблю, коли перш за все талант говорить за себе, а вже потім – людина,- ділиться Юлія Саніна.

Юлія Саніна на шоу "Співають всі!" / Фото: телеканал "Україна"

А ще вона радить учасникам приходити на проєкт вже з готовим планом на майбутнє, адже талант-шоу допоможе стати відомим лише на час, а потім потрібно дивувати людей своїми роботами.

Дуже класно, якщо учасник пише пісні і відразу після проекту може представити щось своє. Тому що якщо місяць-два людина мовчить – вона дійсно втрачається, – зазначила фронтвумен групи THE HARDKISS.

Тож кому вдасться вразити харизмою і талантом Юлію Саніну? Дізнаємося вже в цю суботу, 18 вересня, о 21:00 в новому випуску грандіозного шоу "Співають всі!" на телеканалі "Україна".

Група THE HARDKISS / Фото: телеканал "Україна"

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходить це музичне шоу.

Дивіться всі випуски шоу ексклюзивно на OLL.TV!

Ще новини на тему: