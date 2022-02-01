Галкін зворушив Мережу архівним відео двійнят: "Гідна зміна зростає Аллі Борисівні"

Максим Галкін показав архівне відео Лізи та Гаррі / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Цього разу Максим Галкін, який нещодавно розповів про виховання Гаррі та Лізи, вирішив порадувати шанувальників відео із домашнього архіву.

У себе в Instagram гуморист показав відео, як їх із Аллою Пугачовою діти грають.

Реклама

Відмінності у вантажних та пасажирських перевезеннях. Гаріку та Лізі тут 4 роки, – підписав відео Максим Галкін.

У коментарях подписчики вкотре хвалили двійнят. Дехто зазначив, що Ліза росте справжньою артисткою.

"Краса"

"Це супер"

"Які вони славні"

"Золоті діти. Ідеальне виховання. Дякую за ваші відео. Дивишся на таких дітей і натішитися не можеш"

"Ліза природжена зірка. Гідна зміна росте Аллі Борисівні. Здоров'я та щастя вашій родині"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Алла Пугачова та Максим Галкін виховують двійнят Лізу та Гаррі, яких парі народила сурогатна мати. Малюкам з юних років дають кращу освіту. Вони грають на музичних інструментах та знають англійську та французьку мови. Шанувальники пари зазначають, що Ліза та Гаррі дуже артистичні.

Реклама

Раніше Крістіна Орбакайте розповіла, що її дочка Клавдія Земцова хоче стати співачкою. Нині зіркова спадкоємиця займається вокалом із викладачем. Як співає онука Алли Пугачової дивіться у нашому матеріалі.