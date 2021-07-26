Галкін розчулив Мережу спільним фото дітей Пугачової і дочки Орбакайте: Відразу три сонечка

Максим Галкін досить часто публікує фото і відео їх з Аллою Пугачовою дітей в Instagram. Але цього гуморист вирішив поділитися спільним фото Гаррі і Лізи з дочкою Крістіни Орбакайте

Максим Галкін поділився новим фото Гаррі, Лізи і дочки Крістіни Орбакайте - Клавдії / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Дочка Крістіни Орбакайте, Клавдія Земцова, зараз гостює у своєї бабусі – Алли Пугачової. Максим Галкін вже показував, як діти Алли Пугачової, Гаррі і Ліза, і онука співачки веселяться . Тепер же гуморист поділився в Instagram спільним фото дітей, які зібрались на день народження спільного друга.

Для свята Клава і Ліза вибрали джинсові костюми і легкі капелюшки. А син Алли Пугачової віддав перевагу такій же сорочці, як у тата.

Щасливі Клава, Ліза і Гарік поїхали на день народження до друга. Всім бажають гарного настрою! – підписав знімок Максим Галкін.

Діти Алли Пугачової і дочка Крістіни Орбакайте разом проводять літо / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін показав спільної фото дітей Алли Пугачової і дочки Крістіни Орбакайте / Фото: instagram.com/maxgalkinru

У коментарях прихильники засипали зіркових спадкоємців компліментами.

"Діти прекрасні! Ліза неймовірно красива"

"Відразу три сонечка"

"Дуже красиві діти! Нехай будуть найщасливішими"

"Клава на Христинку схожа, Ліза на Аллу. Суперські"

Нагадаємо, Алла Пугачова і Максим Галкін виховують двійнят Лізу і Гаррі, яких парі народила сурогатна мати. Малюкам з юних років дають кращу освіту. Вони грають на музичних інструментах і знають англійську і французьку мови. Шанувальники пари відзначають, що Ліза і Гаррі дуже артистичні. Наприклад, багато хто вважає, що дочка Пугачової буде акторкою – в Мережі не раз милувались її акторським навичкам.

Раніше Крістіна Орбакайте розповіла, що її дочка Клавдія Земцова хоче стати співачкою. Зараз зіркова спадкоємиця займається вокалом з викладачем. Як співає внучка Алли Пугачової – дивіться в нашій матеріалі.

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