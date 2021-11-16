Гаррі Поттер повертається! Головні актори франшизи возз'єднаються у новому фільмі

"Гаррі Поттер" відзначить ювілей випуском нового фільму про зйомки / Фото: themoviedb.org

У 2021 році виповнюється 20 років від дня виходу першого фільму Гаррі Поттер і філософський камінь. Режисер Кріс Коламбус представив світові невідомих тоді зірок Деніела Редкліффа, Емму Вотсон та Руперта Грінта. Отримавши позитивні відгуки, перший Гаррі Поттер зібрав у всьому світі майже 1 мільярд доларів.

Опівночі 1 січня 2022 року на каналі HBO Max вийде новий фільм під назвою "20-річчя Гаррі Поттера: повернення до Гоґвортсу". У спеціальному випуску актори розкажуть багато історій зі зйомок. Warner Brothers вже опублікував трейлер.

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Режисер "Гаррі Поттера" разом із цілим рядом зірок – Хеленою Бонем Картер, Томом Фелтоном, Бонні Райт, Альфредом Енохом та Еваном Лінчем поділяться забавними і навіть зворушливими моментами, пов'язаними з їх участю у створенні культових фільмів. "Повернення до Гоґвортсу" досліджує закулісну магію, яка присутня в кожній частині Гаррі Поттера.

Виконавець головної ролі Деніел Редкліфф сказав ще у липні, що не вірить у повторне возз'єднання акторів в одному фільмі. Невідомо, чи був він просто не в курсі про плани HBO Max або спеціально приховував це. Але фанати будуть у захваті від такої новини, адже фільми про Гаррі Поттера залишаються улюбленими для мільйонів людей у всьому світі.

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Гаррі Поттер вперше вийшов на великий екран у 2001 році. Франшиза випустила загалом вісім фільмів, прем'єра останнього була у 2011 році.

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