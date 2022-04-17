Гаррі Стайлз, Matoma, Arcade Fire: хто підтримав Україну на Coachella-2022?

Україну підтримали на фестивалі Coachella-2022 / Фото: Getty Images

Слова на підтримку України продовжують звучати із різних країн під час концертів та фестивалів. Так, український народ під час своїх виступів уже підтримали Стінг і Джон Бон Джові.

Не забули про українців і музичний фестиваль Coachella-2022, який щорічно проходить у Каліфорнії. Цього року серед хедлайнерів заходу опинилися Біллі Айліш, Гаррі Стайлз, The Weeknd та інші популярні артисти.

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Деякі музиканти висловили підтримку Україні під час своїх виступів.

Гаррі Стайлз

Британський музикант і раніше вже висловлювався з приводу війни в Україні та засуджував російську агресію. Під час виступу співака сцена спалахнула квітами українського прапора. Таким чином Стайлз хотів ще раз нагадати присутнім, що сьогодні народ України страждає від військового вторгнення РФ.

Twitter

Arcade Fire

Канадська рок-група також підтримала українців. Музиканти Arcade Fire виконали свій хіт The Suburbs, який посвятили нашому народу.

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Це для всіх людей України. Усім у панк-рок-групах, я думаю про всіх, у кого зараз війна, – сказав зі сцени фронтмен гурту Він Батлер.

Раніше музиканти пожертвували для України 100 тисяч доларів, які зібрали під час концертів у США.

Matoma

Норвезький діджей давно знайомий з українцями, адже у 2019 році він уже приїжджав до Києва на Atlas Weekend. Він також став на бік українців та висловив свою підтримку особливим чином.

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Як стало відомо, команда музиканта викупила всі білборди дорогою до місця проведення Coachella та розмістила на них рекламу фонду Music Saves UA.

Раніше голівудська актриса українського походження Іванна Сахно закликала світ дати Україні зброю.