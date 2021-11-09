Гематома та набряк: Маша Єфросиніна травмувала обличчя перед зйомками (фото)

Маша Єфросиніна травмувалася перед зйомками / Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Телеведуча Маша Єфросиніна звернулася до своїх підписників у Instagram. В сторіс вона розповіла, як сама себе травмувала за допомогою смартфона.
На обличчі у Маші утворилася гематома та набряк на носі. Все тому, що вона впустила на лице свій мобільний. За словами Єфросініної, місце забиття дуже болить, їй важко дихати.
Виявляється, ведуча знайшла в Мережі інформацію про те, що шия швидко старіє і втрачає пружність через неправильне положення голови.
І я така: "Офігєть. Все, тепер тримаю телефон по-іншому". Я просто лежачи на подушці, беру телефон і починаю на ньому писати. Він зісковзує і ось так ребром падає мені на ніс. Навмисне так не придумаєш. Це такий біль, я навіть подумала, що в мене зламано носа, – розповіла Маша Єфросиніна і продемонструвала, як усе сталося.
Марія наголосила, що "обійшлася малою кров'ю" і закликала підписників бути обережним, щоб уникнути подібних безглуздих і небезпечних ситуацій.
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