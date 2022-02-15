Герцогів Сассекських не пустять на балкон палацу на майбутній коронації принца Чарльза?

Меган Маркл та принц Гаррі знову в центрі уваги / Фото: Getty Images

У західній пресі з'явилася дуже гучна інформація про те, що Меган Маркл та принц Гаррі знову "постраждають", відмовившись від ролі старших членів королівської родини. І хоча поки що Єлизавета II залишається королевою, у британських ЗМІ вже відчувають, якою буде церемонія коронації майбутнього короля.

Так, у The Mirror пишуть, що герцоги Сассекські не будуть допущені до решти членів сім'ї на балконі Букінгемського палацу, як це зазвичай відбувається на важливих заходах монаршої сім'ї. Чому? Нібито планується не повномасштабна церемонія, а лише її урізаний формат.

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Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: instagram.com/clarencehouse

The Daily Mail з посиланням на джерела пише, що нова церемонія сходження на трон не буде настільки масштабною, якою вона була у королеви Єлизавети II у 1953 році. Річ у тім, що у зв'язку з усім, що зараз відбувається у світі, палац на майбутнє вибирає більш скромний та економний підхід до проведення заходів.

/ Фото: Getty Images

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Поки що ця інформація залишається на рівні чуток. У Кларенс-хаус представники Чарльза та Камілли коментують новини так:

Детальне планування коронації починається з вступу на престол. Так що на даному етапі жодних подібних планів немає.

Ми продовжуємо стежити за ситуацією.

Королівська родина Великобританії / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

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Також зараз обговорюють головних зрадників у королівській сім'ї.