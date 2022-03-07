Головний диригент Большого театру Туган Сохієв пішов з посади через війну в Україні

Туган Сохієв озвучив свою позицію / Фото: скріншот

Вже 12-й день триває вторгнення Росії в Україну. Силами ЗСУ, тероборони, добровольців, волонтерів та всіх, хто воює у себе на місцях, хто в чомусь сильний, вдається стримувати війська російських окупантів. Громадські люди продовжують висловлюватися і займати бік у цьому божевілля, яке зі зброєю та військовою технікою розпочала Росія.

І сьогодні з'явилася інформація про те, що головний диригент та музичний керівник московського Великого театру Туган Сохієв, який також був музичним керівником французького Національного оркестру Капітолію Тулузи, залишив обидві посади.

Реклама

Так, видання ClassicalMusicNews.Ru публікує заяву артиста, яку він зробив у зв'язку із війною в Україні. Публікує текст заяви Тугана Сохієва без змін.

Туган Сохієв

Заява Тугана Сохієва

"Я знаю, що багато хто хотів дізнатися про мою позицію з приводу того, що відбувається в даний момент і чекали, коли я висловлюся.

Мені потрібен був деякий час, щоб усвідомити те, що відбувається, і висловити ті складні почуття, які викликали в мені поточні події.

Реклама

Насамперед, повинен сказати найголовніше: я ніколи не підтримував жодних конфліктів. Я їх не приймаю у будь-яких формах та проявах. Той факт, що хтось може сумніватися в моєму прагненні миру і думати, що я, як музикант, можу коли-небудь ратувати за щось інше, крім світу на нашій планеті, шокує та ображає.

Під час різних катастрофічних геополітичних подій, з якими зіткнулося людство за останні двадцять років, коли розвивалася моя професійна кар'єра, я завжди залишався з моїми колегами-музикантами, і ми завжди разом надавали та висловлювали підтримку та співчуття всім жертвам цих конфліктів.

Це те, що ми, музиканти, робимо: ми висловлюємо свої думки через музику, ми говоримо емоційні речі за допомогою музики, ми втішаємо музикою тих, хто її потребує. Нам, музикантам, пощастило, що ми можемо говорити цією міжнародною мовою, яка іноді може висловити більше, ніж будь-які слова, відомі цивілізації.

Реклама

Я завжди дуже пишаюся тим, що є диригентом із країни з такою багатою культурою, як Росія, і я також дуже пишаюся тим, що з 2003 року є частиною французького музичного життя. Це те, що робить музика. Вона поєднує людей та артистів з різних континентів та протилежних культур, зцілює душі людей та дає надію на мирне існування на цій планеті.

Музика може бути драматичною, ліричною, смішною, сумною, але ніколи не образливою! У цьому я переконався в результаті плідної співпраці із чудовим оркестром у Тулузі. Це мені доводить мій приголомшливий колектив Великого театру щоразу, коли я диригую спектаклями в Росії або коли ми з ними на гастролях у Європі.

І до Тулузи, і до Великого театру я регулярно запрошував українських співаків та диригентів. Ми навіть не думали про свою національність. Нам подобалося робити музику разом та бути частиною музичного світу. І сьогодні наша позиція незмінна.

Ось чому я почав російсько-французький фестиваль у Тулузі: щоб показати всім, що народи Франції та Росії пов'язані історично, культурно, духовно та музично, і що я пишаюся цим зв'язком між нашими двома великими країнами, які я люблю.

Сьогодні цьому фестивалю протистоїть влада міста Тулузи. Який сором! Я вважаю, що цей фестиваль може досягти більшого у встановленні дружніх стосунків, ніж політичні висловлювання.

За останні кілька днів я став свідком того, що, на мою думку, ніколи не побачу у своєму житті. У Європі сьогодні мене змушують зробити вибір і віддати перевагу одному члену моєї музичної сім'ї іншому.

Мене змушують вибрати між двома культурними традиціями.

Мене змушують віддати перевагу одному артисту іншому.

Мене змушують вибрати одного співака замість іншого.

Скоро мене попросять обрати між Чайковським, Стравінським, Шостаковичем та Бетховеном, Брамсом, Дебюссі. Це вже відбувається у Польщі, європейській країні, де заборонено російську музику.

Я не можу бачити, як мої колеги — диригенти, актори, співаки, танцюристи, режисери — наражаються на погрози, неповажне поводження і стають жертвами "культури скасування". Нам, музикантам, дано винятковий шанс, виконуючи та інтерпретуючи цих великих композиторів, допомогти зберегти людство, зберегти його добрим та з поважним ставленням людей один до одного. Ми, музиканти, покликані через музику Шостаковича нагадувати про жахіття, що спіткало людство у Другій світовій війні. Ми, музиканти, є послами світу. Замість того, щоб використовувати нас і нашу музику для об'єднання націй і людей, у Європі нас намагаються розділити та наражають на остракізму.

Через все те, про що я сказав вище, і будучи змушеним зіткнутися з неможливим вибором між моїми улюбленими російськими та улюбленими французькими музикантами, я вирішив піти з посади музичного керівника та головного диригента Великого театру в Москві та залишаю посаду музичного керівника Національного оркестру Капітолію Тулузи.

Для мене було і завжди буде великою честю знати, працювати разом і музикувати з артистами та музикантами цих двох приголомшливих колективів. Я пишаюся ними.

Туган Сохієв".

Нагадаємо, Туган Сохієв керував Національним оркестром Капітолію Тулузи з 2008 року, а головним диригентом та музичним керівником Большого театру він став у 2014 році.

Також додамо, що в РФ при цьому залишається низка людей, які думають, які засуджують дії Путіна і вимагають від нього припинити військові безчинства в Україні. І ми про це не втомлюємось говорити.