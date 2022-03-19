Головний конкурент Арестовича та Кіма! Все, що відомо про речника СБУ Артема Дехтяренка

Артем Дехтяренко – новий краш / Фото: Facebook

У Олексія Арестовича і Віталія Кіма, які за лічені дні підкорили серця мільйонів українок, з'явився конкурент. Ще одним секс-символом став Артем Дехтяренко, який обіймає посаду спікера СБУ.

Молодий журналіст мало говорить про себе та майже не ділиться особистим контентом у соціальних мережах. Сайт "Сьогодні" вирішив розповісти читачкам все, що відомо про сексі-спікера.

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Журналістська діяльність

Артем Дехтяренко народився 2 листопада 1990 року в місті Чернівці. Поле здобуття вищої освіти став працювати журналістом.

Дехтяренко працював кореспондентом у кількох виданнях, таких як "Апостроф" та "Комерсант-Україна".

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У 2016 році журналіст почав працювати у пресслужбі Кабінету Міністрів та Офісу прем'єр-міністра, тоді ще Володимира Гройсмана.

Політична кар'єра

Після роботи у пресслужбі кар'єра Дехтяренко пішла вгору, і від референта він зміг дорости до завідувача відділу взаємодії у сфері публічних комунікацій.

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Через 3 роки, 2019 року, він навіть балотувався від політичної партії Гройсмана.

Кар'єра депутата не склалася, а ось хорошим речником Дехтяренку бути вдається. Зокрема, з 2019 року він обіймав посаду речника у Міністерстві соціальної політики, потім працював радником у МОЗ в Іллі Ємця, а пізніше – у Максима Степанова.

У 2021 році Артема Дехтяренка було призначено керівником пресслужби Служби безпеки України.

Особисте життя Артема Дехтяренка

Наразі всіх дівчат цікавить важливіше питання – чи одружений Дехтяренко?

Своє особисте життя журналіст дуже старанно приховує від сторонніх очей. На його сторінках у соцмережах ви не побачите прекрасних фото з дружиною, тільки діловий контент.

Проте, як можна помітити, на безіменному пальці у Дехтяренка обручка. Тому можемо припустити, що його серце зайняте.

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