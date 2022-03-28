Дурість чи деменція? Лев Лещенко не розуміє, чому до російських артистів застосовують санкції

Лев Лещенко опинився в центрі уваги через свою позицію / Фото: открытые источники

Російське вторгнення в Україну стало лакмусовим папером, який зняв з людей маски і показав, хто друг, а хто – ворог. Багато артистів із РФ довели, що вони – рашисти, адже підтримують військове шаленство Путіна в Україні, схвалюючи кривавий режим. І зараз у всіх на вустах новини від Лева Лещенка.

Нещодавно 80-річний артист у коментарі пропагандистському виданню "КП.ру" говорив, що не розуміє, за що на російських зірок із пропутинською позицією багато країн наклали санкції. На думку шанувальника Путіна – у 2014-му році він підтримав анексію Криму, а у 2018-му році був довіреною особою Путіна на президентських виборах – це неправильно. Не повинні встановлюватися заборони у мистецтві та спорті.

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Лев Лещенко

Також він вважає, що не варто вводити санкції у відповідь, люди повинні самі вирішувати, ходити їм на той чи інший концерт чи ні.

Мистецтво та спорт поза політикою були, тому я вважаю, що ці санкції проти артистів, спортсменів це негуманно.

І тут виникає єдине логічне питання: а гуманно бомбити пологові будинки, дитячі садки, мирні міста, прикриваючись пропагандистськими гаслами?

Нагадаємо, Мінкульт готує санкції 47 зірок, які підтримують війну Путіна в Україні.

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Але далі буде! Кожен, хто підтримує війну проти України чи схвалює її своїм мовчанням, відповість за все і відчує на собі всі наслідки війни – справедливість переможе!

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