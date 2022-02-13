Go_A, Сенцов, Лозниця та інші діячі культури виступили із заявою проти війни

Українські діячі науки та культури звернулися до світових лідерів / Фото: instagram.com/go_a_band, facebook.com/oleg.sentsov

Нещодавно петицію проти війни підписали російські знаменитості, серед яких музикант Андрій Макаревич, акторка Лія Ахеджакова, поетеса Вероніка Доліна та інші.

На тлі загострення ситуації навколо України представники української культури та науки звернулися до світових лідерів із закликом до миру.

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Сьогодні Україна як ніколи потребує миру. Накопичення російських військових навколо кордонів європейської держави; постійні розмови, що війна розпочнеться ледь не завтра – викликають у нас, як і у всіх українців, тривогу. Тому ми закликаємо всіх світових лідерів зробити все залежне, щоб українська держава та її народ перебували в спокої. Росію, в свою чергу, – закликаємо негайно відвести війська. Адже ваші лідери кажуть, що вони за мир – тож доведіть це, – йдеться у пості, опублікованому в Facebook.

Звернення підписали 40 діячів культури, серед яких: солістка групи Gо_А Катерина Павленко, режисер Сергій Лозниця, письменниця Ірена Карпа, акторка Ірма Вітовська, режисер Олег Сенцов, режисерка Наталія Ворожбіт, диригентка Оксана Лінів, письменник Сергій Жадан, вокалістка гурту ONUKA Наталія Жижченко та інші.

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