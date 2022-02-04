Гол від герцогині: Кейт Міддлтон змінила сукню на спортивний костюм та зіграла у регбі

Кейт Міддлтон зіграла у регбі / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Кейт Міддлтон нещодавно зайняла колишню посаду принца Гаррі і стала покровителем Футбольної ліги регбі та Союзу регбі Англії.

Під час свого офіційного візиту герцогиня Кембріджська також вийшла на поле, щоб зіграти у гру. Фотографіями з тренування на стадіоні поділилися на офіційній сторінці королівської родини у Instagram.

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Кейт Міддлтон зіграла у регбі / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Відомо, що Кейт – затята любителька регбі. Разом зі своєю сестрою Піппою вона займалася цим видом спорту в юності, а наразі активно стежить за досягненнями англійської команди.

Кейт Міддлтон давня шанувальниця регбі / Фото: instagram.com/theroyalfamily

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Судячи з захоплених вигуків та осіб на фотографіях, дружині принца Вільяма вдалося заробити очки перемоги своїй команді.

Герцогиня Кембриджська під час тренування з регбі / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Фантастична зустріч із гравцями, персоналом та суддями, які представляють спорт на найвищому рівні, – написала герцогиня на своїй сторінці у соцмережах.

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Окрім тренування, герцогиня також поспілкувалася з членами команди, а також обговорила деталі проведення Чемпіонату світу з регбі серед жінок, який пройде у Новій Зеландії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кейт Міддлтон та принц Вільм залишать Лондон.