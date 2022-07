Голлівудська актриса Кірстен Данст вперше вийшла заміж. Локація – місце народження Джеймса Бонда

Кірстен Данст вперше вийшла заміж / Фото: Колаж: Сьогодні

Літо – гаряча пора для весільних агенцій. Довгоочікуване "так" біля вівтаря промовляють знаменитості по всьому світу. Днями режисер Олег Сенцов розписався з коханою Веронікою Вельч. Трохи раніше співачка Злата Огневич видала заміж молодшу сестру Юлію. Ну а весілля американської поп-принцеси Брітні Спірс не обговорив лише лінивий.

Вперше під вінець пішла і 40-річна голлівудська актриса Кірстен Данст. Новиною поділилося американське видання "PageSix". Законним чоловіком номінантки на премію "Оскар" став актор Джессі Племонс. З партнером із серіалу "Фарго" Кірстен у стосунках з 2016 року. У 2017-му зіркова парочка заручилася. І ось тільки через 5 років закохані обмінялися обручками.

Реклама

Кірстен Данст та Джессі Племонс разом уже 6 років

Для весільної церемонії Кірстен та Джессі обрали популярний курорт на Ямайці. Саме в цьому тихому райському місці на березі Карибського моря Ян Флемінг написав свої романи про Джеймса Бонда. А Стінг – легендарну пісню "Every Breath You Take". Ціна за ніч в готельному комплексі, що потопає в зелені, стартує від 600 доларів.

Популярний серед знаменитостей курорт на березі Карибського моря

Джерело запевнило таблоїд, що для знаменитостей весілля стало лише формальністю. Зіркова парочка виховує двох синів, і вже давно називають одне одного чоловіком та дружиною. Мабуть тому Кірстен навіть не оновила свій Instagram. Крайню публікацію актриса виклала ще у квітні. На фото Кірстен дивиться на Джессі.

Реклама

Цікавий факт

Данст і Племонс ще до весілля двічі грали подружжя. На зйомках серіалу "Фарго" та у фільмі "Влада пса". До речі, за зйомки у картині від Netflix обидва були номіновані на премію "Оскар-2022" у категоріях "Найкраща роль другого плану".

Кадр із х/ф "Влада пса". Скріншот: Netflix

Раніше ми розповідали що колишній дружині Джонні Деппа, голлівудській актрисі Ембер Херд загрожує тюремний термін в Австралії.