Горбунов та Осадча показали зворушливі фото з 8-місячним сином: тепер ти дитина війни!

Сину зіркової пари виповнилось вісім місяців / Фото: instagram.com/kosadcha

19 серпня 2021 року Катерина Осадча народила третього сина Данила. Це друга спільна дитина телеведучої та її чоловіка Юрія Горбунова. У пари є ще старший син Іван, який народився у 2017 році. Також Катя має 19-річного сина від першого шлюбу – Іллю.

19 квітня 2022 року Данилу виповнилось вісім місяців. З цього приводу обидвоє батьків вирішила поділитися зворушливими світлинами з сином.

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Так, Юрій Горбунов опублікував в соцмережі знімок, на якому він тримає ще зовсім крихітного сина на руках. Ймовірно, це архівний кадр, зроблений до війни в будинку подружжя у Києві.

Тобі сьогодні вже 8 місяців, мій хлопчику! Тепер ти дитина війни! Коли ти виростеш, ти вивчатимеш у школі ці найстрашніші в історії України сторінки! А ми з мамою тобі розповідатимемо про неї! Щоб такого більше ніколи не повторилося! Тато з мамою тебе дуже люблять!, — написав Горбунов під фото.

Водночас Катерина Осадча поділилася чорно-білим знімком, де вона ніжно пригорнула до себе Данила.

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Данилу сьогодні 8 місяців і вже майже два з них іде війна. Він не запам’ятає вибухів і сирен, в його пам’яті не викарбуються збережені батьки і сльози близьких. Але коли виросте, буде знати ці події в подробицях і знати, якою ціною українці вибороли його країну! Рости, сину! Перемога скоро, – побажала малюку телеведуча.

Раніше ми писали, що Катерина Осадча та Юрій Горбунов задумалися про усиновлення дитини, батьки якої загинули під час війни.