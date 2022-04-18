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Горить, палає техніка ворожа: Пономарьов, DZIDZIO, Антитіла підняли настрій українцям новою піснею

Анна Пономаренко
18 квітня, 10:11
Олександр Пономарьов написав нову композицію про перемогу України. Разом з ним заспівали кілька відомих українських артистів

Олександр Пономарьов випустив пісню, яка піднімає бойовий дух українців / Фото: Колаж: Сьогодні, скріншот

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України українські музиканти не лише пішли захищати батьківщину, а ще й встигли написати нові пісні! Нещодавно Наталія Могилевська випустила патріотичну рок-пісню, а сьогодні Олександр Пономарьов представив нову композицію

У записі пісні та кліпу, який точно підніме настрій та бойовий дух усіх українців, взяли участь: гумористи та шоумени Євген Кошовий та Юрій Ткач, гурт "Антитіла", співак Петро Чорний, а також Михайло Хома (DZIDZIO).

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"Горить-палає техніка ворожа,

Рідна Україна переможе!

Горить-палає і ще спалахуй,

Рускій корабль...гей-гей! – так звучить приспів пісні.

Українці оцінили трек та написали десятки позитивних коментарів під кліпом на YouTube:

  • Дякуємо за підтримку бойового духу! Слава Україні! Слава Героям, захисникам та українським співакам! Україна переможе!
  • Дякую за пісню Вам, пане Олександре, дякую всім, хто приймав участь у записі пісні. Слава ЗСУ і всім захисникам України!
  • Як завжди клас! Молодці! СЛАВА УКРАЇНІ!
Скріншот: YouTube

Нагадаємо, раніше гурт THE HARDKISS випустив актуальний трек "Як ти?"