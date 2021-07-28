Гаряча Каменських підкорила фігурою в сексуальній червоній сукні (фото)

Співачка поділилася фотографіями з останнього виступу. На сцену NK вийшла в гарячому образі із глибоким декольте. Ми в захваті!

NK захопила публіку гарячим образом в червоній сукні / Фото: instagram.com/kamenskux

Скільки б не було концертів, відчуття кожного разу, як вперше, – ділиться враженнями про концерт Настя Каменських зі своїми шанувальниками.

Вона опублікувала серію фото в своєму Instagram-профілі.

Щоб подивитися всі фотографії, свайпайте ліворуч:

Для шоу NK обрала вже традиційну червону сукню з вирізом на стегні і корсетом з глибоким декольте. Гарячий аутфіт доповнюють ботфорти і яскравий мейк зірки.

У коментарях до посту Насті її вражені шанувальники написали сотні компліментів, а хтось навіть порівняв її з відомою американською зіркою:

"Прям як Бейонсе, дуже тут схожі"

"Настя – красуня! Фотки дуже атмосферні вийшли"

"Найяскравіша!"

"Яка ж ви красуня"

"Така красива жінка"

"Найкрасивіша"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Нещодавно Настя Каменських оголилася в басейні. "Голе" фото вона опублікувала в Інстаграм, заблюрив частину знімка. Це стало темою для жартів у її підписників – вони почали писати, що вода в басейні каламутна.

Настя Каменських позувала напівоголеною в басейні / Фото: instagram.com/kamenskux

Співачка взагалі любить оголюватися для фото, незважаючи на критику з боку її аудиторії. Раніше ми також писали, що Настя Каменських поділилася світлиною із ванни, на якій прикрилася однієї лише піною.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських: