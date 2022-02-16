Чи готовий Wellboy поїхати на Євробачення-2022 замість Alina Pash – зізнання артиста

Wellboy розповів про Нацвідбір на "Євробачення-2022". / Фото: Instagram
Wellboy виступав на Нацвідборі з треком Nozzy Bossy і потрапив до ТОП-3. На кастингу його також спіткнув скандал, пов'язаний з Тіною Кароль.
Поїхати від України на "Євробачення" до Турина мала Аліна Паш. Але сьогодні співачка сама вирішила відмовись від участі на тлі скандалу з її поїздкою до Криму та підробленої довідки про перетин кордону.
У коментарі сайту "Сьогодні" Wellboy пояснив, що не претендує стати новим представником України на конкурсі. Ба більше, він не знав, що Паш відмовилась.
Я в шоці, що Аліна Паш не поїде на "Євробачення-2022". Я не слідкую далі за розвитком подій. Для мене все пройшло і я залишаю все позаду. Я готую нові релізи, альбом, матеріал. Навіщо ворушити минуле?! – пояснив Вельбой за лаштунками "Української пісні року" (концерт, який влаштовують Михайло Поплавський та Олег Винник).
Вельбой зазначив, що йому "взагалі не дуже цікаві всі скандали, пов'язані з "Євробаченням". Також він пояснив, чи погодиться Kalush Orchestra поїхати на конкурс, якщо музикантам запропонують.
KALUSH не відмовиться. Гурт так боровся за своє право і я думаю, що вони достойні. Усі взагалі достойні їхати на "Євробачення". Щодо того, чи буду я брати участь у наступному році у Нацвідборі, скажу, що: двічі в одну річку не увійдеш, – поділився з нами артист.
Раніше ми писали, чим запам'ятався Нацвідбір на "Євробачення-2022".