"Готуй собі труну": Чичеріна розлютила українців, знявши державний прапор в Енергодарі (відео)

Співачка Чичеріна приїхала в український Енергодар разом із окупантами / Фото: Скриншот из видео

Російська співачка Юля Чичеріна, яка отримала "паспорт ДНР", зняла український прапор із будівлі мерії в окупованому Енергодарі Запорізької області

Відповідне відео було опубліковано у її Instagram-профілі і швидко розлетілося Мережею.

Реклама

Відомо, що Чичеріна виступила в Енергодарі перед російськими окупантами, які вторглися до України. У пості також зазначається, що Чичеріна "не хотіла виступати під прапором країни, пов'язаної з військовими злочинами та ініціювала проти неї кримінальне переслідування".

Виходка шанувальниці путіна викликала бурхливу реакцію в соцмережах. Їй бажають довгих подорожей до пекла, спільного концерту з Кобзоном, "злитися з українським піском" та інших благ.

Реклама

Скріншот: instagram.com/julia_chicherina

Реклама

Скріншот: instagram.com/julia_chicherina

До слова, Чичеріна також має "паспорт ЛНР", вона незаконно відвідувала окупований Крим і продовжує підтримувати путінський режим.

Раніше ми писали, що Лорак, Лободу, Баскова та інших артистів, які підтримали війну в Україні, хочуть позбавити українських нагород.

Найсвіжіші та актуальні новини ви можете знайти у нашому Telegram-каналі – там ми цілодобово інформуємо вас про всі події.