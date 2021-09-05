Говорить мало і не скаржиться: Олю Фреймут захейтили за сексистські "правила для пані"

Ольгу Фреймут розкритикували за поради для жінок / Фото: instagram.com/freimutolia

Так, Ольга Феймут, яка раніше зізналася, що лається в стресових ситуаціях, рекомендує жінкам менше говорити і більше слухати, не демонструвати свої емоції, не скаржитися і не з'їдати всю страву з тарілки.

Пост з "улюбленими порадами висококласної пані" ведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Пані ніколи не бідкається і не нарікає. Навіть якщо у неї був поганий ранок, посварилася з коханим, змерзла, отримала штраф за перевищення швидкості, вона не ділиться гризотою зі світом, – пише Фреймут.

Вона також наголосила на важливості постави і вмінні вести діалог, згадала Ольга і про те, що необхідно допомагати тим, кому це потрібно, навіть якщо запізнюєшся на важливу зустріч.

Деякі підписники Ольги згодні з цими рекомендаціями:

"Дякую за такий корисний пост!"

"Дякую, що нагадуєте. Дуже корисно всім"

Скріншот: instagram.com/freimutolia

Але багатьом всі перераховані пункти Ольги Фреймут здалися надто вже нереальними – дотримуватися цих порад може тільки несправжня жінка або робот:

"Це якийсь універсальний солдат виходить"

"Вийшов робот, а не жива жінка. Чи щаслива панна в такому затиснутому з усіх боків образі?"

Скріншот: instagram.com/freimutolia

Підписники розкритикували її за сексизм і зазначили, що будь-яка людина має право бути якою хоче, а ці правила в даний час здаються дуже застарілими:

"Погоджуюся тільки з першим пунктом – постава справді завжди має бути красива і рівна. А то все інше – це ж якийсь сексизм щодо жінки... Як для 21 століття ці правила виглядають застарілими, принаймні в такому вигляді" .

Скріншот: instagram.com/freimutolia

Як Оля Фреймут "одружила" на собі чоловіка – дивіться у ролику:

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