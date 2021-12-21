Григорій Лепс після розлучення з дружиною заявив, що завжди був вільний

Григорій Лепс вперше прокоментував своє розлучення / Фото: Instagram

Вчора стало відомо, що Григорій Лепс та його дружина Ганна офіційно розлучилися . Пара розійшлася мирно та без скандалів. Ініціатором розлучення стала дружина співака. Представники Ганни причиною розлучення назвали кризу у відносинах.

Хоч експодружжя і не з'ясовувало публічно стосунків, але все ж таки у ЗМІ розставання пари активно обговорювалося. Григорій Лепс після різних чуток вперше вирішив прокоментувати свій новий сімейний стан.

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Статус "вільний" у мене завжди був і в сімейному становищі, і без сімейного стану. Я – артист, а артист вільний сам собою, – сказав російський артист у коментарі kp.ru.

Григорій Лепс підтвердив розлучення із дружиною / Фото: instagram.com/anna.leps/

Зазначимо, колишня дружина Григорія Лепса дуже рідко з'являється на світських заходах. Анна віддає перевагу спокійному сімейному життю, тому більшість свого часу присвячує їх трьом дітям: Ніколь, Єві та Вано.

Нагадаємо, нещодавно з'являлася інформація, що Григорій Лепс почав пити через розлучення із дружиною. З чуток, співака кілька разів госпіталізували у стані сильного алкогольного сп'яніння.